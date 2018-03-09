Keban'da Çiftçiye 10 Bin Adet Ceviz ve Badem Fidanı

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Meyveciliği Geliştirme" projesi kapsamında 10 bin adet ceviz ve badem fidanı dağıtılmaya başlandı.

Keban İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yürüttüğü "Meyveciliği Geliştirme" projesi kapsamında yüzde 70'i bakanlık hibesiyle ceviz ve badem fidanı dağıtılmaya başlandı. İlçede 60 çiftçiye toplamda 10 bin fidan verileceği bildirildi.

60 çiftçiye bakanlığın yüzde 70 hibe desteği ile badem ve ceviz fidanı dağıtacaklarını aktaran İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaddin Seçkin," Fidanlar ile birlikte budama makası da hediye ediyoruz. Proje ilçemiz için önemli" dedi.

İlçe Kaymakamı Hayrettin Baskın ise," Bugün güzel bir projeye şahitlik ediyoruz. 10 bin adet fidan dağıtımını içeren bu proje ile çiftçilerimize 8 bin adet badem, 2 bin adet ceviz fidanı dağıtacağız. Bu fidanların yüzde 70'i bakanlık desteklidir. Tarım geçmişte olduğu gibi bundan sonra da önemli olacaktır. İlçemizde geçmiş yıllarda da bu nitelikte projeler uygulandı. Projeler gerçekleştikçe görüyoruz ki Keban ilçesi kayısı, badem ve ceviz üretiminde önemli bir yere sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çiftçilere, fidanlar dağıtıldı. - ELAZIĞ