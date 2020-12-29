Keban'da çiftçilere 8 ton nohut tohumu dağıtıldı
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Keban'da çiftçilere 8 ton nohut tohumu dağıtıldı

29.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:46
Keban'da çiftçilere 8 ton nohut tohumu dağıtıldı

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü desteği ile çiftçilere 8 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü desteği ile çiftçilere 8 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Tohum dağıtım programda konuşan Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, dağıtılan tohumların gelecek yılki nohut üretimine büyük katkı sunacağını belirtti.

Tohumların çiftçiler için hayırlı olmasını dileyen Akbulut, "İlçe Müdürlüğümüzün organizesiyle temin edilen ve Bakanlığımızın yüzde 75 hibe desteğiyle 23 çiftçimizin her birine 350 kilogram olmak üzere 8 ton nohut tohumu dağıtımı yaptık. Bu tohumlarla bütün üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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