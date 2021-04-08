Keban'da camiler dezenfekte edildi
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından ramazan ayı dolaysıyla tüm camiler koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Keban Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından ramazan ayı dolaysıyla tüm camiler koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ilçede Ramazan ayı öncesi camilerde belediye tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemleri yapıldığını söyledi.
İlçe Müftüsü Zafer Güneş de talepleri doğrultusunda ilçedeki tüm camilerin koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildiğini bildirdi.
Güneş, ekiplere teşekkür ederek, "Allah razı olsun" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan