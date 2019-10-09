Keban'da Cami ve Kur'an kursu dernekleri yemekte buluştu

09.10.2019 14:36

Elazığ'daki Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonunca, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla dernek başkanlarına Keban ilçesinde yemek verildi.

Keban ilçesindeki bir tesiste düzenlenen istişare toplantısında konuşan Elazığ Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Başkanı Ayhan Şimşek, haftanın anlam ve önemine değindi.

Toplantıya İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ile dernek başkanları katıldı.

Kaynak: AA