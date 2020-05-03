Keban'da caddeler boş kaldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında "Evde kal" çağrısına ilçe halkının uymasıyla cadde ve sokaklarda sesizlik hakim oldu.

Fırıncı Ahmet Bayer, ilçe halkının duyarlılığına önem verdiğini işaret ederek,"Sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi sokakta kimse yok. Sokak hayvanlarından başka kimse yok." diye konuştu.

Kaynak: AA