Keban'da bir okulun bahçesine oyun parkı yapıldı

Keban Genç Kızılay Temsilciliği girişimiyle Keban Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesine oyun parkı yapıldı.

Keban Genç Kızılay Temsilciliği girişimiyle Keban Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesine oyun parkı yapıldı.

Keban Genç Kızılay Temsilciliği ve Kızılay İlçe Temsilciliği, Belediye Başkanı Fethiye Atlı'dan "okuluma renk kat" projesi kapsamında Fevzi Çakmak İlkokulunun bahçesine oyun parkı kurulması için destek istedi.

Belediye, talebi üzerine okulun bahçesine oyun parkı yaptı.

Keban Genç Kızılay Temsilcisi Ayşe Şahin, projeyi Belediye Başkanı Atlı'ya anlattıklarını belirterek, "Sağolsun projemize destek oldu. Okulun bahçesine oyun parkı kuruldu. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Burak Nemutlu da oyun parkı için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan