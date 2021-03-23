Keban'da bağ budama eğitimi verildi
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Keban'da bağ budama eğitimi verildi

23.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:04
Keban'da bağ budama eğitimi verildi

Keban ilçesinde Kaymakamlık, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile FÜ Keban Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle uygulamalı bağ budama eğitimi verildi.

Keban ilçesinde Kaymakamlık, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile FÜ Keban Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle uygulamalı bağ budama eğitimi verildi.

Eğitim, FÜ Keban Meslek Yüksekokulu üzüm bağı uygulama alanında Gıda İşleme Bölümü öğretim görevlisi Mustafa Yüce tarafından gerçekleştirildi.

FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, teorik ve uygulamalı eğitimlerin önemine değindi.

Bir uzman tarafından bağ budamanın nasıl olduğunun öğrenilmesinin önemli olduğunu dile getiren Pıhtılı, "Bu uygulamalara zaman zaman devam edeceğiz. Keban Belediyesi ile protokol yaptık. Peyzaj konusunda da bazı uygulamalar gerçekleştireceğiz." dedi.

Eğitime Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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