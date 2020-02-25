25.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:26

Keban'da "Badem'e dair her şey" çalıştayı sona erdi.

Keban Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen çalıştayın son gününde Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünden Mühendisi Dr. Ajlan Yılmaz, badem yetiştiriciliği, dikim, sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda üreticilere bilgi verdi.

Uygulamalı budama eğitiminin ardından sona eren çalıştaya katılan çiftçiye sertifika verildi.

Kaynak: AA