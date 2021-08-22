Keban'da "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi.
Bayındır köyü muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlikte, toplanma alanında vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Muhtar Mithat Bayındır, Muharrem ayı dolayısıyla köylülerle ortaklaşa aşure kaynattıklarını belirterek, etkinlikte emeği bulunan herkese teşekkür etti.
Aşure Etkinliğine, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve davetliler katıldılar.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan