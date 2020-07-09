Keban'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
ELAZIĞ (AA) Elazığ 'ın Keban ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
09.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:43
ELAZIĞ (AA) Elazığ 'ın Keban ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Fırat Mahallesindeki Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesine yakın ağaçlık alanda rüzgarın etkisi ile havalanan brandanın elektrik tellerine değmesi sonucunda çıkan kıvılcımlar ağaçlık alandaki kuru otları tutuşturdu.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın olay yerine gelen Keban Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Orman İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabası sonucunda Keban Meslek Yüksek Okuluna sıçramadan kontrol altına alındı.
Keban Kaymakamı Ersin Tepeli ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, olay yerinde incelemede bulundu.
Kaynak: AA