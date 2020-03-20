Keban'da 92 yaşındaki çiftçiye fidan desteği Keban ilçesinde 92 yaşındaki Mehmet Yavuz'a fidan verildi.

Keban ilçesinde 92 yaşındaki Mehmet Yavuz'a fidan verildi.

Keban ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran Mehmet Yavuz, köyüne dikmek için badem fidanı talep etti.

Yavuz'un yaşına rağmen ağaç dikme azmini gören İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Yavuz'un istediği 5 adet badem fidanını ücretsiz verdi.

Yavuz, "Örenyaka köyünde kayısı ve badem ağacı ekili 54 dönüm arazi ve bahçem var. Çalışmak lazım, elinde fidan varsa dikeceksin." dedi.

Kaynak: AA