Keban'da 92 yaşındaki çiftçiye fidan desteği
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Keban, Güncel

Keban'da 92 yaşındaki çiftçiye fidan desteği

Keban ilçesinde 92 yaşındaki Mehmet Yavuz'a fidan verildi.

20.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:36
Keban'da 92 yaşındaki çiftçiye fidan desteği

Keban ilçesinde 92 yaşındaki Mehmet Yavuz'a fidan verildi.

Keban ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran Mehmet Yavuz, köyüne dikmek için badem fidanı talep etti.

Yavuz'un yaşına rağmen ağaç dikme azmini gören İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Yavuz'un istediği 5 adet badem fidanını ücretsiz verdi.

Yavuz, "Örenyaka köyünde kayısı ve badem ağacı ekili 54 dönüm arazi ve bahçem var. Çalışmak lazım, elinde fidan varsa dikeceksin." dedi.

Kaynak: AA

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