Keban'da 8 yavru köpeğin öldürülmesine adli ve idari soruşturma

- Keban'da 8 yavru köpeğin öldürülmesine adli ve idari soruşturma Elazığ'ın Keban ilçesinde 8 yavru köpeğin öldürüldüğünün tespit edildiğini belirten Kaymakam Hasan Akbulut, suçlu veya suçluların tespit edilmesi için adli ve idari soruşturma başlatıldığı söyledi.

- Keban'da 8 yavru köpeğin öldürülmesine adli ve idari soruşturma

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde 8 yavru köpeğin öldürüldüğünün tespit edildiğini belirten Kaymakam Hasan Akbulut, suçlu veya suçluların tespit edilmesi için adli ve idari soruşturma başlatıldığı söyledi.

Keban ilçesinde 8 yavru köpek ateşli silahla vurularak, telef olduğu belirlendi. Bunun üzerine İlçe Kaymakamı Hasan Akbulut açıklama yaptı. Bulut açıklamasında: " Hayvanseverliği ile bilinen Keban ilçemizde görmek istemeyeceğimiz bir olayla karşılaştık. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde 8 yavru köpeğin katledilmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu vahim olayla ilgili derhal gerekli incelemeler başlatılmış olup, suçlu veya suçluların tespit edilmesi için adli ve idari yönden gerekli çalışmalarımız sürmektedir"dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can