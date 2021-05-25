Keban'da 8 köpek yavrusunun öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı
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Keban'da 8 köpek yavrusunun öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Keban ilçesinde, 8 köpek yavrusunun silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, 8 köpek yavrusunun silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayvanseverliği ile bilinen ilçede görmek isteyemeyecekleri bir olayla karşılaştıklarını belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 8 köpek yavrusunun öldürüldüğünün tespit edildiğini aktaran Akbulut, "Bu vahim olayla ilgili derhal gerekli incelemeler başlatılmış olup, suçlu veya suçluların tespit edilmesi için adli ve idari yönden gerekli çalışmalarımız sürmektedir." ifadesini kullanıldı.

Keban'da 8 köpek yavrusunun öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı
Keban'da 8 köpek yavrusunun öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı
Keban'da 8 köpek yavrusunun öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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