Keban'da 8 ayaklı kuzu dünyaya geldi - Haberler
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Keban'da 8 ayaklı kuzu dünyaya geldi

AA, Pirhasan Doğan - Güncel
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Elazığ'ın Keban ilçesinde 8 ayaklı doğan kuzu öldü.

DENİZLİ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde 8 ayaklı doğan kuzu öldü.

İlçenin Denizli Köyü Sarımağara mevkisinde hayvancılık yapan Rıfat Özdemir'e ait koyunlardan biri doğum yaptı.

8 ayaklı doğan kuzu, doğumdan kısa süre sonra öldü.

Özdemir, gazetecilere, kuzuyu ilk gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, dünyaya gelen kuzunun kısa süre sonra öldüğünü söyledi.

Keban'da 8 ayaklı kuzu dünyaya geldi

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Denizli, Elazığ, Doğum, Ölü, Güncel, Haberler

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