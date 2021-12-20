Keban'da 770 öğrenciye giysi yardımı

Keban Kaymakamlığı tarafından ilçede 770 öğrenciye giysi desteği sunuldu.

Kaymakamlıkça yürütülen çalışma kapsamında Keban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile bir firma tarafından gönderilen kışlık giysiler ilçede ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 770 öğrenciye ulaştırıldı.

Kaymakam Hasan Akbulut beraberindeki heyetle okullarda kıyafet dağıtımı yaparak, öğrencilere başarı diledi.

Ayrıca ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımı yapılmak üzere 2 bin kışlık kıyafet paketi bulunduğunu ifade eden Akbulut, bu yardımlara katkı sunan firmaya teşekkür etti.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

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