Keban'da 250 akasya fidanı dikildi
15.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:24
Elazığ'da Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin başlattığı fidan kampanyası kapsamında Taşkesen köyünün Kortik mevkisinde 250 akasya fidanı dikildi.
Elazığ'da Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin başlattığı fidan kampanyası kapsamında Taşkesen köyünün Kortik mevkisinde 250 akasya fidanı dikildi.
Dernek başkanı Eyüp Taşcan, ağaçlandırmanın önemine işaret ederek, çam sezonunun bittiği akasya fidanları dikdiklerini söyledi.
Dernek üyesi İnan Çolak ise dikilen fidanların köye hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan