Keban'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Haberler
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Keban'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Keban ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Keban ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

15 Temmuz Meydanında düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

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