Keban'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Keban'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100 yıl dönümünü nedeniyle program düzenlendi.
23.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:36
Keban'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100 yıl dönümünü nedeniyle program düzenlendi.
Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, beraberindeki öğretmenlerle 15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA