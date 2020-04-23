Keban'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı Elazığ'ın Keban ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerden coşkuyla kutlandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerden coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Tertip Komitesinin talimatıyla Vefa Sosyal Destek Grubu ilçede ay yıldızlı Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri araçlarla konvoy oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Meydanından başlayan konvoy tüm cadde ve sokaklarda siren ve korna çalarak çocukların bayramını kutladı.

Kaynak: AA