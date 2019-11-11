Keban'da 2 bin fidan toprakla buluştu

11.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:33

Keban'da 2 bin fidan dikildi.

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliği kapsamında Nimri Dağı Musa Amca Ormanı'ndaki fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, proje sayesinde ülke genielinde milyonlarca fidan dikileceğini işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir proje İnşallah bundan sonra bu vesileyle projelerin devamı da gelecektir. Fidan dikme konusunda toplumumuz her bir ferdini küçükten büyüğe mutlaka bilinçlendirmemiz lazım, Bu konuda Türkiye olarak fena değiliz iyi bir noktadayız ama daha da iyi bir noktalara gelebiliriz. Ülkemizi çok daha yeşil bir duruma getirebiliriz. Biz ilçemizi yeşillendirmek daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çabalayacağız."

Programa Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, DSİ Su Ürünleri Şube Müdürü Yasin Celayır, İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan da katıldı.

Kaynak: AA