Keban'da 19 Mayıs törenle kutlandı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla çelenk sunuldu.
19.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:50
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla çelenk sunuldu.
Atatürk anıtı önünde düzenlenen programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi ve gençlik merkezi personeli katıldı.
Kaynak: AA