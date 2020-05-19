Keban'da 19 Mayıs törenle kutlandı Elazığ'ın Baskil ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla çelenk sunuldu.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla çelenk sunuldu.

Atatürk anıtı önünde düzenlenen programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi ve gençlik merkezi personeli katıldı.

Kaynak: AA