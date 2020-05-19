Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Keban ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünü dolaysıyla tören düzenlendi.

Keban ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünü dolaysıyla tören düzenlendi.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinin hazır bulunduğu törende, Keban Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Keban Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gençlik Haftasını 101. yıl coşkusunu bu yıl sosyal medya üzerinden çeşitli etkinlikler yaparak gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA