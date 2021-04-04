Keban Belediyesine Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe itfaiye aracı

Keban Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen itfaiye aracını teslim aldı.

Keban Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen itfaiye aracını teslim aldı.

Keban ilçesine getirilen itfaiye aracını Cumhuriyet Meydanında Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve belediye personeli karşıladı.

Aracı teslim alan Atlı, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'e, Belediyeler Birliği Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Azak'a, Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Bülent Ekici ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan