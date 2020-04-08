Keban belediyesinden marketlere maske denetlemesi
Keban'da marketler koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu maske uygulaması hakkında bilgilendirildi.
08.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:08
Keban'da marketler koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu maske uygulaması hakkında bilgilendirildi.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yeni tip koronovirüs tedbirleri kapsamında yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Marketlerimizde maske takılıp takılmama konusunda bilgilendirme yaptık. Denetimlerimiz Zabıta Amirliğimizce devam edecektir. Lütfen marketlerde maske takarak ve sosyal mesafenizi koruyarak alışverişinizi yapınız."
Atlı, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması çağrısında da bulundu.
Kaynak: AA