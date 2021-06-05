Keban Belediyesinden LGS sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti
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Keban Belediyesinden LGS sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti

Keban Belediyesinden LGS sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Belediyesi, yarın düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrenci, veli ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Keban Belediyesi, yarın düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrenci, veli ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, LGS sınavı için Keban'dan Elazığ'a 07.30'da, Elazığ'dan Keban'a da 15.30'da otobüs seferlerinin yapılacağını belirtti.

Atlı, "Öğrenci, veli ve sınav görevlilerinden ücret alınmayacak. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin inşallah." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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