Keban Belediyesin sokak hayvanlarına mama desteği Keban Belediyesi, yiyecek bulmakta güçlü çeken sokak hayvanlarına mama veriyor.

Keban Belediyesi, yiyecek bulmakta güçlü çeken sokak hayvanlarına mama veriyor.

İlçede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında insanların evden çıkmaması ile cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belediye belirle noktalara yem ve mama bırakıyor.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ilçe halkının koronavirüsle mücadele gereken duyarlılığı gösterdiğini ancak dışarıdaki insan yoğunluğunun azalmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının da unutulmaması gerektiğini belirtti.

İlçe halkını bu konuda da duyarlı olmaya davet eden Atlı, "Lütfen can dostlarımız için kapınızın, dükkanlarınız önüne bir kap, yemek ve su bırakmayı unutmayın. Evlerimizde artan fazla yemekleri çöpe atmak yerine sokak hayvanları için ayrı bir kapta, onlar için uygun bir noktaya çevremizi kirletmeden koyalım. Sokak hayvanlarımıza karşı duyarlı olalım." çağrısında bulundu.

Ekiplerin çalışmasına katılan Atlı, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Kaynak: AA