Keban Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor Keban Belediyesi ilaçlama çalışamalarına devam ediyor.

Keban Belediyesi ilaçlama çalışamalarına devam ediyor.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, insan sağlığını ön planda tutan hizmet anlayışıyla yaz aylarında sinek, sivrisinek ve haşerelerin çoğalmasını önlemek için çalışma başlattıklarını söyledi.

İlaçlamada doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri tercih ettiklerini vurgulayan Atlı, "İlaçlama programımızı doğaya en az ilaç salacak şekilde, Ulv yöntemi ile uçkun, sivrisinek ve karasinek ile mücadele çalışmamız ilçemizin cadde, sokaklarında yapılmaya devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA