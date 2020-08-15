Keban Belediyesi, içme suyu hattını yenileyecek Keban Belediyesi, ilçe merkezinde içme suyu olarak kullanılan Nimri Dağından getirilen Şıhlık kaynak suyunun 7 kilometre uzunluğundaki su borularını yenileyecek.

Keban Belediyesi, ilçe merkezinde içme suyu olarak kullanılan Nimri Dağından getirilen Şıhlık kaynak suyunun 7 kilometre uzunluğundaki su borularını yenileyecek.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, ilçenin içme suyu sorununun çözümü amacıyla hazırlanan projeye, İller Bankası Genel Müdürlüğünce yüzde 100 hibe desteği verildiğini ve bu kapsamda toplam 7 kilometre uzunluğundaki su borularını yenileyeceklerini söyledi.

Atlı, "Şıhlık doğal kaynak suyunun ilçemize daha verimli ve sorunsuz şekilde getirmek için Elazığ İlbank Bölge Müdürlüğü tarafından 6 metrelik 570 adet toplam 3 bin 420 metre Duktil demir içme su borusu 518 bin 574 lira tutarında yüzde 100 hibe ile belediyemize kazandırılmıştır. Mahalle çeşmelerinde akan doğal memba kaynak suyu hattında revizyon yapılarak, gerek güzergah değişikliği ve yeni su deposu yapılarak, boruların naklini gerçekleştireceğiz. İlçemize hayırlı olsun inşallah." dedi.

Kaynak: AA