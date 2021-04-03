Keban Belediyesi, haşere ile mücadele çalışması başlattı

Keban Belediyesince, haşere ile mücadele çalışmalarına başlandı.

Keban Belediyesince, haşere ile mücadele çalışmalarına başlandı.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, insan sağlığını ön planda tutan belediyenin yaz aylarında sinek, sivrisinek ve haşerelerin artmasını ve çoğalmasını önlemek için şimdiden mücadeleye başladığını söyledi.

İlaçlamada doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri tercih ettiklerini vurgulayan Atlı, "Verimli şekilde ilaçlamayı yapmaya çalışıyoruz. Pis su geçiş noktalarına, sulama kanallarına, dere yataklarına uygulama yapılmaya devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan