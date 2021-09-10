Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı gençler ziyaret etti
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Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı gençler ziyaret etti

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı gençler ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı gençler ziyaret etti.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı gençler ziyaret etti.

Atlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi üyelerinin ziyaretinde, gençlik merkezlerinin, müzik, resim, halk oyunları, spor, satranç, düşünce kulüpleri gibi eğitici ve öğretici etkinliklerle çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirmelerinde önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

İlçede gençlik merkezinin açılmasının planlandığını kaydeden Atlı, "Tüm gençleri bu merkezlerden yararlandırmaya özen göstereceğiz. Sizleri ve gençleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Gençlik lideri Serpil Ekici de, ilçede merkezin faaliyete girmesiyle gençlerin etkinlik ve kamplardan yararlanacağını aktardı.

Daha sonra gençler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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