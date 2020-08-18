Keban Belediye Başkanı Atlı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Atlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Atlı, "15 gün evimde karantinada olacağım. Sizlerden ricam maske kullanarak, sosyal mesafe kurallarına uymanızı, gerekmediği sürece toplu düğün, taziye ziyaretleri alanlarda bulunmamanızı önemle rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Kaynak: AA