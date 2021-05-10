Keban Belediye Başkanı Atlı'dan Türk Kızılay'ın kampanya ve projesine destek

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Türk Kızılay'ın başlattığı "Çocuklara kitap ol" kampanyasına 200 kitap ile "Okuluma Renk Kat" projesine de oyun parkı ile destek sundu.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Türk Kızılay'ın başlattığı "Çocuklara kitap ol" kampanyasına 200 kitap ile "Okuluma Renk Kat" projesine de oyun parkı ile destek sundu.

Türk Kızılay Keban İlçe Koordinatörü Hasan Doğan ve Genç Kızılay Keban İlçe Temsilcisi Ayşe Şahin Atlı'yı makamında ziyaret etti.

Doğan ve Şahin, Elazığ için başlatılan "Çocuklara kitap ol" kampanyası ve "Okuluma Renk Kat" projesi için Atlı'ya destek talebinde bulundu.

Belediye Başkanı Atlı talepleri olumlu karşılayarak, kampanya için 200 kitap satın alarak Türk Kızılay'a teslim etti.

Atlı projeye ise Keban Fevzi Çakmak İlkokuluna oyun parkı kurarak destek olacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan