Keban Barajında Ruhsatsız Avlanma

Keban Barajında ruhsatsız tekneyle avlanmaya 5 bin lira idari para cezası uygulandı.



Ağın ilçesi Karamağara köprü mevkinde Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, balık avlanmasında kullanılan ve avlanma izni olmayan ruhsatsız tekne ile 500 metre misina ağı ele geçirdi.



Yapılan araştırmada tekne ile ağın G.Y. adında bir şahısa ait olduğu tespit edildi.



Ele geçirilen ağ İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.



Avlanma izni olmayan tekne sahibine ise Fırat Liman Başkanlığı tarafından seferden men edilme cezası ile 1380 sayılı su ürünleri kanununa muhalefetten 5 bin lira idari para cezası uygulandı.