: Keban Barajında mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı

19.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:41

Elazığ'da Keban Baraj Gölünde tekneleri arızalanan 3 balıkçı mahsur kaldığı bölgeden 4 saat sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Koçkale köyünden 3 balıkçı avlanmak için tekne ile Keban Baraj Gölüne açıldı. Balıkçıların teknesi bir süre sonra arızalandı. Arızalanan tekne de mahsur kalan balıkçılar jandarmayı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Jandarma ile birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler baraja botla açılarak yaptığı aramada mahsur kalıp tekneleri sürüklenen balıkçılara ulaşıp kurtardı.

4 saat sonra ulaşılan balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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