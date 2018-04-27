Keban Barajı'nda İzinsiz Avlanmaya Ceza

Elazığ'da Keban Barajı merkez Muratçık köyü mevkisinde izinsiz balık avlayan bir kişiye bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Keban Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ö.Ş. av yasağı döneminde zıpkınla balık avlarken suçüstü yakalandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan Ö.Ş'ye bin 350 lira idari para cezası verildi.

Av malzemeleri ile avda ele geçirilen 70 kilogram balık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.