Keban Barajı HES İşletme Müdürlüğüne Yetkin Atandı

Keban Barajı Hidroelektrik Santrali (HES) İşletme Müdürlüğüne Ali Burak Yetkin atandı.

Keban Barajı HES İşletme Müdürlüğüne atanan Yetkin, görevine başladı.

Yetkin, "6 ay önce Keban Barajında Teknik Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken EÜAŞ Genel Müdürlüğü olurları ile Keban HES İşletme Müdürlüğüne atandım. Ülkeme, kurumuma faydalı hizmetler yapmak için geldim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan