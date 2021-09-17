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Keban Barajı HES İşletme Müdürlüğüne atanan Bekir Kaya görevine başladı

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban Barajı HES İşletme Müdürlüğüne atanan Bekir Kaya görevine başladı

Keban Barajı Hidro Elektrik Santrali (HES) İşletme Müdürlüğüne, Adana ve yöresi HES İşletme Müdürü Bekir Kaya atandı.

Keban Barajı Hidro Elektrik Santrali ( Hes ) İşletme Müdürlüğüne, Adana ve yöresi HES İşletme Müdürü Bekir Kaya atandı.

Keban Barajı HES İşletme Müdürlüğüne atanan Bekir Kaya görevine başladı.

Kaya, hizmet için geldiğini belirterek, "Keban doğduğum, büyüdüğüm daha önce hizmet ettiğim yer. Memleketimin eksiklerini de biliyorum. Daha önce 14 yıl mühendis ve işletme müdür yardımcısı olarak görev yaptım." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Keban Barajı HES İşletme Müdürlüğüne atanan Bekir Kaya görevine başladı - Haberler
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