Keban Baraj Gölü sürüklenen teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı
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Keban Baraj Gölü sürüklenen teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı

Elazığ'da, motorunun bozulması nedeniyle baraj gölünde sürüklenen teknede mahsur kalan 3 balıkçı AFAD ekiplerince kurtarıldı.

19.12.2019 00:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:50
Keban Baraj Gölü sürüklenen teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı

'da, motorunun bozulması nedeniyle baraj gölünde sürüklenen teknede mahsur kalan 3 balıkçı ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koçkale köyü mevkisinde balık avı için Baraj Gölü'ne açılan 3 balıkçının kullandığı teknenin bir süre sonra motoru bozuldu.


Rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başlayan tekne, havanın sisli olması nedeniyle bir süre sonra baraj gölünde gözden kayboldu.

Teknede mahsur kalan 3 balıkçıdan alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

AFAD ekiplerince bölgede başlatılan arama kurtarma çalışması sonucunda baraj gölünde 4 saat mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı.

Kaynak: AA
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