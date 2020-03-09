Keban Avcılar Derneği Başkanı Kumaşoğlu güven tazeledi Keban Avcılar Derneği Başkanlığına Ahmet Kumaşoğlu yeniden seçildi.

Keban Avcılar Derneği Başkanlığına Ahmet Kumaşoğlu yeniden seçildi.

Keban Kallar Mahallesi Gençler Kıraathanesinde yapılan ve tek liste halinde gidilen seçim sonucunda 40 oyun hepsini alan Ahmet Kumaşoğlu, başkanlığa getirilirkin, yönetim kurulu üyeliklerine ise Seyfettin Deniz Murtaza Fırat, Şahin Akpunar ve Özcan Fırat seçildi.

Kumaşoğlu yaptığı konuşmada, "Kaçak avcılığı önlemek, yaban hayvanlarının azalmasını önlemek ve av hayvanlarının çoğalmaları için çaba göstereceğiz." dedi.

Kaynak: AA