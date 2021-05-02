Keban'a balya yapma ve balya yükleme makinesi desteği
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Keban'a balya yapma ve balya yükleme makinesi desteği

Keban'a balya yapma ve balya yükleme makinesi desteği
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce sunulan proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca ilçeye gönderilen balya yapma ve balya yükleme makinesi teslim alındı.

Keban Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce sunulan proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca ilçeye gönderilen balya yapma ve balya yükleme makinesi teslim alındı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesinin Bakanlıkça kabul gördüğünü belirterek, gönderilen balya yapma ve balya yükleme makinelerinin Keban Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla ilçeye getirildiğini söyledi.

Kendilerine destek veren Kaymakam Hasan Akbulut başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eden Seçkin, makinelerin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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