Keban'a atanan savcı Melike Koktay görevine başladı Elazığ'ın Keban ilçesine atanan savcı Melike Koktay, görevine başladı.

Elazığ'ın Keban ilçesine atanan savcı Melike Koktay, görevine başladı.

Koktay, yaptığı açıklamada, 2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu, 1 Temmuz 2016'da hakim ve savcı adayı olarak Düzce'de staja başladığını söyledi.

27 Haziran 2017'daki Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcı Adaylarına yönelik kura çekimi ile ilk görev yeri olan Keçiborlu'ya atandığını dile getiren Koktay, "Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2020 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışma kapsamında Keban'a atandım. Keban güzel. Şirin bir Anadolu ilçesinde görev yapacağım." dedi.

Kaynak: AA