Keban'a atanan Müftü Zafer Güneş görevine başladı Keban İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan'ın Bitlis İl Müftü Yardımcılığına atanması ile boşalan Keban İlçe Müftülüğüne Tunceli İl Müftü Yardımcısı Zafer Güneş atandı.

Keban İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan'ın Bitlis İl Müftü Yardımcılığına atanması ile boşalan Keban İlçe Müftülüğüne Tunceli İl Müftü Yardımcısı Zafer Güneş atandı.

Görevine başlayan Güneş, ilçeye atandığı için mutlu olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberlik ruhu içinde, hiçbir ayrılığa fırsat vermeden din hizmetlerini toplumun tamamına ulaştırmanın asıl görevleri olduğunu kaydeden Güneş, "Kadim bir ilçe olan Keban'a hizmet etmek bizim için bir şereftir." dedi.

Kaynak: AA