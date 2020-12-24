Kebabın vazgeçilmezi kırmızı biber, portakaldan fazla C vitamini barındırıyor
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Kebabın vazgeçilmezi kırmızı biber, portakaldan fazla C vitamini barındırıyor

24.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:51

Adana'da kebabın yanında tüketilen kırmızı biberin, portakaldan daha fazla C vitamini barındırdığı bildirildi.

Adana'da kebabın yanında tüketilen kırmızı biberin, portakaldan daha fazla C vitamini barındırdığı bildirildi. Diyetisyen Hüsne Okatan, "Adana olarak çok şanslıyız. Kebabın yanında yediğimiz kırmızı biberde 3 katı C vitamini olduğu için günlük ihtiyacımızın 3 katını almış oluruz" dedi.

Kentin en çok tüketilen yemekleri arasında bulunan Adana Kebabı, yanında servis edilen salatalar ile birlikte vücuda sağlık açısından ciddi katkılar sağlıyor. Barındırdığı protein ve vitaminler bakımından kış günlerinde de tüketimi artan kebabın yanında tüketilen kırmızı biberin C vitamini oranı bakımından içerisinde portakaldan daha fazla vitamin barındırdığı belirtildi.

Diyetisyen Hüsne Okatan, yaptığı açıklamada, "Normal şartlarda turunçgillerde çok fazla C vitamini olduğunu biliyoruz. Fakat kırmızı biber, narenciyenin 3 katı C vitamini bulundurur. Bir bardak doğranmış kırmızı biberde 190 miligram C vitamini, 1 bardak doğranmış yeşil biberde 120 miligram C vitamini vardır. 1 büyük boy portakal ise 90 miligram C vitamini içerir. Bizim günlük almamız gereken C vitamini miktarı 85-90 miligramdır. Normalde 1 büyük boy portakal yediğimizde bunu karşılaşırız. Ancak bunun aksine kebabın yanında yediğimiz kırmızı biberde 3 katı C vitamini olduğu için günlük ihtiyacımızın 3 katını almış oluruz" diye konuştu.

"KANSER SAVAŞÇISIDIR, BAĞIŞLILIĞI GÜÇLENDİRİR"

Kırmızı biberin sağlık açısından faydalarını da anlatan Okatan, "Çok büyük faydaları vardır. Kanser savaşçısıdır, bağışlılığı güçlendirir. Birçok yapılan çalışmalarda prostat kanserinin büyümesini engellediği saptanmıştır. Korona virüsten korunmak için yapılan çalışmalarda da günlük C vitaminini almamız gereken dozda almamız gerektiğini söylüyor. Bunun için de besinlerle beraber günlük C vitaminimizi alıyoruz. Tek başına değil ama yanında karbonhidratımızı, yağımızı ve lifimizi kombine şekilde alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adana kebabının yanında sunulan biberlerin günlük C vitaminini rahat karşıladığını söyleyen Hüsne Okatan, "Adana olarak çok şanslıyız. Kebabın yanında gelen salataların vitamin değerleri oldukça yüksek. Bir kebap öğünün de günlük almamız gereken vitaminin kat ve kat fazlasını alıyoruz" şeklinde konuştu.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Bilal Serttaş ise Adana'da kırmızı biberin çok tüketildiğini söyleyerek, "Tüm kebapçılar, kebabın yanında salata, limon ve biber verir. Biz biberdeki C vitamini oranının narenciyeye oranla daha yüksek olduğunu yeni öğrendik. Adana'da kırmızı biber tüketimi çok iyi. Adanalılar acıyı seviyor. Çok tüketiyor" dedi.

(Umutcan İşledici/İHA)

Kebabın vazgeçilmezi kırmızı biber, portakaldan fazla C vitamini barındırıyor
Kebabın vazgeçilmezi kırmızı biber, portakaldan fazla C vitamini barındırıyor
Kebabın vazgeçilmezi kırmızı biber, portakaldan fazla C vitamini barındırıyor
Kebabın vazgeçilmezi kırmızı biber, portakaldan fazla C vitamini barındırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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