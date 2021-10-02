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Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Ekonomi

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor Adana'da "Kebabın Şefleri" projesiyle kadınlara kebap eğitimi veriliyor Kebabın başkenti Adana'da günlük 150-200 liraya usta bulunmaması nedeniyle 14 kadın, kebap ustalığı eğitimi aldı.

ADANA (İHA) - Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Adana'da "Kebabın Şefleri" projesiyle kadınlara kebap eğitimi veriliyor

ADANA - Kebabın başkenti Adana'da günlük 150-200 liraya usta bulunmaması nedeniyle 14 kadın, kebap ustalığı eğitimi aldı. Kadınlar 2-3 hafta sonra çeşitli kebapçılarda çalışmaya başlayacak.

Türkiye'nin gastronomi alanında en önemli kentlerinden olan Adana'da kebapçılar, pandemi döneminde birçok elemanın sektör değiştirmesi nedeniyle günlük 150-200 lira yevmiye karşılığında çalışacak usta bulamıyor.

Sektöre kalifiye eleman yetiştirmek için de Kadın ve Demokrasi Derneği koordinatörlüğünde, Adana İŞKUR İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şubesi iş birliğinde "Kebabın Şefleri" projesiyle 14 kadın, Adana kebap konusunda 3 aylık eğitim aldı.

Eğitimleri devam eden kadınlar, 2-3 hafta sonra çeşitli kebapçılarda çalışmaya başlayacak.

TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, "Kadınlarımızı kebap tezgahında görmek istedik. İnşallah kebabın başkenti Adana'da kebapta ve salatada kadınlarımız artık olacak. Kadınlar, 2-3 hafta sonra çeşitli kebapçılarda çalışmaya başlayacak" diye konuştu.

"5 bin 500 kadınımız işe yerleştirildi"

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli, "İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu her alanda kadınlarımıza yönelik aktif işgücü politikalarımızla hizmet sunmaya devam ediyoruz. Sadece 2021 yılında pandemiye rağmen 17 bin kadınımızı Adana'da kurum hizmetlerimizle buluşturduk. 5 bin 500 kadınımız işe yerleştirildi" ifadelerini kullandı.

Kadın ve Demokrasi Derneği Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer ise kebapçıların kadın ustaları heyecanla beklediğini söyleyerek, "Adana'da kebap istihdamında iş gücünün sıkıntı yaşadığını gördük. Kadınların, kadın kebapçıların bu alanda olmadığını fark ettik, neden kadın kebap şeflerimiz yok dedik. Bununla ilgili bir çalışma yapmak istedik" dedi.

"Çok heyecanlıyız"

3 aydır eğitim alan Gülcan Kesikparmak kadınların her sektörde işgücüne katkı sağlayabileceğini belirterek, "Kadın kebapçı olmayı düşünüyoruz, onu hedefliyoruz. Adana deyince akla ilk kebap geliyor ve neden biz olmayalım diyoruz. Çok heyecanlıyız ve bizim gibi kadınlar da gelsin istiyoruz. Şaşıranlar da oluyor. Alışılmadık bir durum. Kadınlar, kebapçılarda çok göz önünde değil ama mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor

Kebabın başkenti Adana'ya kadın kebap ustaları geliyor
İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Ekonomi Haberleri
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