KEAH'da 2 yılda 250 açık kalp ameliyatı yapıldı

23.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:26

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (KEAH), iki yılda 250'den fazla açık kalp ameliyatı ve 5 aort atardamar balonlaşması ameliyatı yapıldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden yapılan açıklamada, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin son iki yılda başarılı ameliyatlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaliteli eğitim anlayışı ve uzman doktor takviyeleriyle Kırşehir'in sağlık sektöründe marka şehir olması için gayret gösterildiği vurgulanan açıklamada, yaklaşık iki yıldır açık kalp, şah damarı, kalp kapak ve aort damarı ameliyatları yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İhsan Sami Uyar, iki yılda 250'den fazla açık kalp ameliyatı ile 5 aort atar damar balonlaşması ameliyatının başarılı bir şekilde yapıldığı dile getirdi.

Kalp damar operasyonlarının riskli olmasına rağmen ameliyatlar sonunda hiçbir ölüm olmadığını aktaran Uyar, hiçbir hastanın da enfeksiyon geçirmediğini kaydetti.

Hastaların başka illere gitmeden sağlıklarına kavuşmalarının amaçlandığını anlatan Uyar, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de hastalar, karmaşık kalp ameliyatlarında çevre illere giderek tedavi olmaya çalışıyordu. Yaptığımız kalp ameliyatları dünya başarı standartlarının üzerindedir. Gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar sayesinde sadece ilimizden değil başka şehirlerden de ameliyat olmak isteyen hastaları kabul ediyoruz." ifadelerini kulandı.

Kaynak: AA