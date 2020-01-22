KE-HAYKO'ya işadamından battaniye yardımı
Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine Uşak'tan bir işadamı battaniye bağışladı.
Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine Uşak'tan bir işadamı battaniye bağışladı.
KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, dernekte gazetecilere yaptığı açıklamada, Uşak'tan Bekir Güneşhan isimli işadamının derneğe kargoyla 130 battaniye gönderdiğini belirtti.
Cebeci, duyarlı davranışından dolayı işadamına teşekkür etti.