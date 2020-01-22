KE-HAYKO'ya işadamından battaniye yardımı
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KE-HAYKO'ya işadamından battaniye yardımı

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine Uşak'tan bir işadamı battaniye bağışladı.

22.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:22
KE-HAYKO'ya işadamından battaniye yardımı

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine 'tan bir işadamı battaniye bağışladı.

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, dernekte gazetecilere yaptığı açıklamada, Uşak'tan Bekir Güneşhan isimli işadamının derneğe kargoyla 130 battaniye gönderdiğini belirtti.

Cebeci, duyarlı davranışından dolayı işadamına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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