KE-HAYKO'dan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na teşekkür ziyareti

Saat 11.00 sıralarında Başkanlık Makamına gelen Dernek Başkanı Sevinç Cebeci ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Helvacıoğlu tarafından karşılandı.

Ziyarette söz alan Sevinç Cebeci, Mustafa Helvacıoğlu'na sokak hayvanları için konulan su kaplarına moloz dökülmesi konusunda gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Helvacıoğlu, "Dernek yönetimimize nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim. İlçemizde sokak hayvanlarına yönelik bilinç oluşmuş durumda. Bundan sonrası için öğrencilere, çocuklara sokak hayvanlarını koruma bilincini aşılamalıyız. Bu amaçla;İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Belediyemiz ve KE-HAYKO işbirliğinde bilinçlendirme ve hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla saha etkinlikleri düzenleyeceğiz. İşbirliği kapsamında, evcil hayvan parkı, billboard, anons, afiş çalışmaları yaparak hayvan haklarına dikkat çekeceğiz. Belediye olarak biz de su ve mama odaklarını revize ederek, sayısını artırmak için çalışmalara başlıyoruz. Ayrıca 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvan haklarına dikkat çeken, farkındalık yaratacak etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. İlçemizde hayvanlara yönelik ulusal çapta güzellik ve isim yarışması düzenleyeceğiz. Ekinlikleri 4-5 Ekim tarihlerinde yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Ziyaret, sokak hayvanlarına yönelik bilincin geliştirilmesi ve derneğin bakım ve rehabilitasyon konusunda çalışmalarının görüşülmesiyle sürdü.

Kaynak: Bültenler