Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı 9. maçını da kazandı

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Batı Karadeniz Grubu 2021-2022 sezonunun 9. Haftasında Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı deplasmanda karşılaştığı Çaycuma Veteranları takımını 4-0 yenerek namağlup ünvanını sürdürdü.

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı 2021-2022 sezonunun 9. Haftasında bu gün Devrek'te Çaycuma Veteranlar takımı ile karşılaştı. Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Hayrettin (2), Sertan ve Emin'in attığı gollerle 90 dakika sonunda 4 gol ve 3 puanla gülen taraf oldu. Yoluna namağlup lider olarak devam eden Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı kaptanı Murat Sesli 9 maçta 9 galibiyet ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Tüm takım arkadaşlarını gösterdikleri performanstan dolayı kutlayan Sesli, takıma destek veren kulüp yöneticileri, teknik heyet ve taraftarlara da teşekkür etti. - ZONGULDAK