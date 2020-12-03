Kdz. Ereğli'ye yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak
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Kdz. Ereğli'ye yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

03.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:02
Kdz. Ereğli'ye yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 'Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu' ihalesinin bugün yapıldığını bildirdi.

AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 'Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu' ihalesinin bugün yapıldığını bildirdi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kırmacı Mahallesi'ne yapımı planlanan yarı olimpik yüzme havuzu ihalesinin bu gün gerçekleştirildiğini ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Bozkurt, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2020 yılı yatırım programında yer alan 'Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun ihalesi, bugün saat 10.30'da Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapılmıştır.

İlçemiz Kırmacı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nin yanına yapılacak olan 'Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun yapımına; İhale Komisyon kararı alınıp, itiraz süresi bitimi ihaleyi kazanan firma ile yapılacak sözleşme sonrası başlanılması planlanmaktadır. AK Parti İlçe Teşkilatı olarak, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu yatırımlarının ilçemize kazandırılması noktasında girişimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Yapılacak olan 'Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun İlçemize kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli'ye yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak
Kdz. Ereğli'ye yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak
Kdz. Ereğli'ye yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak
Kdz. Ereğli'ye yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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